Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Аномальная жара дошла до Урала: В Екатеринбурге побит температурный рекорд. Он держался 73 года

Аномальная жара дошла до Урала: В Екатеринбурге побит температурный рекорд. Он держался 73 года

В Екатеринбурге побит температурный рекорд: +32,5°C открыло лето, превзойдя показатель 1952 года. Аномальная жара, начавшаяся 28 мая, скоро уступит место грозовому фронту, который принесёт похолодание на 10°C в Свердловскую область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх