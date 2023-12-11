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Хорошо сказано.

Хорошо сказано.

Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация.А высшая идея на земле лишь одна и именно — идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают".

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