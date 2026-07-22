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Царьград

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Миссия ЕС призвала избегать маршрутов через Красное море и Аденский залив

Миссия ЕС призвала избегать маршрутов через Красное море и Аденский залив

Миссия ЕС ASPIDES рекомендовала судам, связанным с США, Израилем и Саудовской Аравией, избегать Красного моря и Аденского залива из-за угрозы хуситов.

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