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Царьград

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Врач Минздрава объяснил, как снизить риск заражения в офисе

Врач Минздрава объяснил, как снизить риск заражения в офисе

Для снижения риска заражения в офисах врач-терапевт Артем Абраамян из Красногорской больницы советует проветривать помещения, сохранять дистанцию, носить маски и следить за гигиеной рук.

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