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Активность и отражение атак ВСУ под Синьковкой, что было под Марьинкой, поражение под Работино: новости на 19 декабря

Активность и отражение атак ВСУ под Синьковкой, что было под Марьинкой, поражение под Работино: новости на 19 декабря

На Купянском направлении отражены восемь атак в районе Синьковки. Потери украинских подразделений - до 60-ти военнослужащих и танк, другая военная техника и вооружение.

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