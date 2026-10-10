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Девять тел в одном доме: в городе США с русскоязычным мэром расследуют массовое убийство

Девять тел в одном доме: в городе США с русскоязычным мэром расследуют массовое убийство

Полиция в американском городе Эри сообщила о девяти погибших, среди которых есть дети и беременная женщина, в результате стрельбы в жилом доме.

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