Адаптер HIDman с открытым исходным кодом позволяет периферийным устройствам легко взаимодействовать со старыми ПК

Ранее на этой неделе разработчик с открытым исходным кодом и YouTuber TheRasteri анонсировал проект одноплатного адаптера USB to HID с открытым исходным кодом - HIDman, призванный обеспечить более компактное решение для адаптеров USB to HID, чем существующие, цитируемые решения с открытым исходным кодом, такие как USB4VC и ps2x2.