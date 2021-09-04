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В Минпросвещения спрогнозировали очный учебный год

В Минпросвещения спрогнозировали очный учебный год

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Новый учебный год для школьников стартовал в очном формате. В Минпросвещения рассчитывают, что он пройдет очно в плановом режиме, рассказал замглавы министерства Александр Бугаев в кулуарах Восточного экономического форума.

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