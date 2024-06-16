Bild: в Германии полиция открыла огонь во время шествия голландских болельщиков

Полиция открыла огонь по мужчине во время шествия голландских болельщиков. Как сообщает Bild, сотрудники полиции в Гамбурге применили против мужчины с топором перцовый баллончик, а затем огнестрельное оружие.
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