Когда у пациента одна проблема, а у врача — целая смена: медицинский юмор без рецепта

Пока человек здоров, его могут беспокоить десятки самых разных вещей. Но стоит появиться болезни, как всё внимание сосредотачивается на одной-единственной проблеме — самочувствии.
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