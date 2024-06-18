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Чистка в Минобороны наконец завершена. Министр Белоусов подвел жирную черту - последние члены команды Шойгу лишены занимаемых должностей

Чистка в Минобороны наконец завершена. Министр Белоусов подвел жирную черту - последние члены команды Шойгу лишены занимаемых должностей

Фото: Александр Миридонов, КоммерсантъСегодня 927 прочитали Чистки в Минобороны наконец завершены, о чем свидетельствуют вчерашние кадровые перестановки.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;Скорее всего больше никаких посадок не будет.&quot;, т.е. ТРИЛЛИОНА не найдут! И пенсия у уволенных будет ну очень большая.
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13 час.
Лариса Гуляева
А что так можно было??? Воруй, воруй и ни чего тебе за это не будет, т.е тебе за это ещё и генеральскую пенсию давать будут... Хотелось бы напомнить нашим высокопоставленным правителям, закон един для всех, вот тогда это и есть закон!!!
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13 час.

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