Чистка в Минобороны наконец завершена. Министр Белоусов подвел жирную черту - последние члены команды Шойгу лишены занимаемых должностей

"Скорее всего больше никаких посадок не будет.", т.е. ТРИЛЛИОНА не найдут! И пенсия у уволенных будет ну очень большая.

Лариса Гуляева

А что так можно было??? Воруй, воруй и ни чего тебе за это не будет, т.е тебе за это ещё и генеральскую пенсию давать будут... Хотелось бы напомнить нашим высокопоставленным правителям, закон един для всех, вот тогда это и есть закон!!!