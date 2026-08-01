Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

365 подписчиков

Премьер Франции сообщил о контроле над масштабными лесными пожарами

Премьер Франции сообщил о контроле над масштабными лесными пожарами

Особое внимание было уделено департаменту Жиронда на юго-западе Франции, где борьба с огнем осложнялась уникальным природным явлением: пламя создавало собственные воздушные потоки, что делало распространение пожаров непредсказуемым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии