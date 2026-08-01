Премьер Франции сообщил о контроле над масштабными лесными пожарами

Особое внимание было уделено департаменту Жиронда на юго-западе Франции, где борьба с огнем осложнялась уникальным природным явлением: пламя создавало собственные воздушные потоки, что делало распространение пожаров непредсказуемым.
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