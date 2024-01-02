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Джокович о матче с Австралией в 1/4 United Cup: «В миксте мы не фавориты, но все равно будем бороться до конца»

– Новак, какие у вас ощущения перед матчем с таким соперником, как Алекс де Минаур? – Независимо от того, кто на другой половине корта, я стараюсь внести свой вклад в победу страны.

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