Exxpress: родителям австрийских школьников раздали памятку на случай ядерного удара

Школы Вены запросили у родителей учеников разрешение дать детям таблетки «йодида калия» в случае «аварии на атомном реакторе» или атаки «с применением атомного оружия».
Популярные статьи
- Молниеносная реакция на неизвестный объект в Петербурге испугала страны Запада
- Экс-советник ЦРУ Рикардс: Россия умным ходом спасла огромные богатства от изъятия США
- «Мобилизованные плюются в твою сторону»: Пригожин жестко высказался после оскорблений со стороны губернатора Свердловской области Куйвашева
Свежие комментарии