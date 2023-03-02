Politros

8 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Блинов
    Новый мировой порядок не ради России, а ради всех стран мира!!!The Spectator: Пу...
  • Фаина Юсупова
    Тварь,а не Боррель.Убигает от правды,не кто не любит правды,особенно западные шакалы.Боррель пустился ...
  • Grandad
    При чем тут Атлантида?Западные СМИ восх...

Exxpress: родителям австрийских школьников раздали памятку на случай ядерного удара

Exxpress: родителям австрийских школьников раздали памятку на случай ядерного удара

Школы Вены запросили у родителей учеников разрешение дать детям таблетки «йодида калия» в случае «аварии на атомном реакторе» или атаки «с применением атомного оружия».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх