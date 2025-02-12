Ремонт трубопровода в Болгарии остановлен из-за задержки платежей

Ремонт трубопровода в Варненском озере остановлен из-за просрочки платежей, сообщил на брифинге заместитель мэра болгарского города Варны Пламен Китипов, 11 февраля передает Болгарское национальное радио.
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