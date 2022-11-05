Латвия, Литва и Эстония заявили о планах изолировать Россию от европейского сообщества

Участники Балтийской ассамблеи, являющейся совещательным органом по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии, в принятой по итогам 41-й сессии резолюции обозначили свое намерение "изолировать Россию от европейского сообщества".
Участники Балтийской ассамблеи, являющейся совещательным органом по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии, в принятой по итогам 41-й сессии резолюции обозначили свое намерение "изолировать Россию от европейского сообщества".
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