Киев хочет гарантий не только для Украины. СМИ узнали секретное условие Владимира Зеленского, которое он пытался выторговать у Москвы и Вашингтона.
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