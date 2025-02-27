Фанат «Сосьедада» показывал Винисиусу обезьяньи жесты. Вингер «Реала» не видел этого

«Реал Мадрид» на выезде победил «Реал Сосьедад» (1:0) в первом полуфинале Кубка Испании. На видео, которое опубликовал бразильский журналист Фернандо Каллас, видно, как один из фанатов «Сосьедада», облаченный в клубный шарф, показывал обезьяньи жесты в сторону Винисиуса – единственного игрока, находившегося перед ним.