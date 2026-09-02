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Святослав Заяц стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

Святослав Заяц стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

Владимир Зеленский своим указом назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

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