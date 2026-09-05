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Один пишем, один – в уме. А минус - две. Об итогах 3-го раунда женского турнира на US Open-2026

Один пишем, один – в уме. А минус - две. Об итогах 3-го раунда женского турнира на US Open-2026

На US Open-2026 борьбу начинали десять российских теннисисток. До 3-го круга добрались четыре из них.

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