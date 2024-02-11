Актер Самойленко-старший: россиянам нужно как можно больше хорошего кино

Сложно назвать конкретный жанр фильмов, которого сейчас не хватает зрителям, рассказал актер и продюсер Александр Самойленко-старший в разговоре с автором проекта «Жеребцова и точка» Ксенией Жеребцовой на «360».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии