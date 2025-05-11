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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Делягин предупредил о возможных репрессиях против патриотов страны: "Бюрократия боится окончания СВО"

Коллаж: Novorosinform Негативный сценарий может изменить только активность народа. При этом аресты активов олигархов за границей уже идут.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вся власть  в РФ  принадлежит олигархам  и их лакеям
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7 час.
Зоя Гольдштаб
Вот вам постельцинская Россия!Вот вам вертикаль власти!!!Трухлявая!
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20 мин.
Сергей Читалов
вопрос -дебилен- а как вы определите-кто патриот?
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10 мин.
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