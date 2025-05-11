Делягин предупредил о возможных репрессиях против патриотов страны: "Бюрократия боится окончания СВО"

Коллаж: Novorosinform Негативный сценарий может изменить только активность народа. При этом аресты активов олигархов за границей уже идут.
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