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Ямаль о том, что Дембеле не считает его фаворитом на «Золотой мяч»: «Он друг Мбаппе, да? Когда я играл против них, то победил. Мне все равно, все видели, какой сезон я провел»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на мнение Усмана Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч».

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