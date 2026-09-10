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«Нигә Лилия белән безнеке түгел?»: Винарис Илъегетне «минеке» дип сөйләгәнгә ачуланганнар

«Нигә Лилия белән безнеке түгел?»: Винарис Илъегетне «минеке» дип сөйләгәнгә ачуланганнар

Җырчы Винарис Илъегет социаль челтәрдәге дусларына үзенең өендә үсә торган гөлләрне күрсәтте. «Дуслар, мин фатирымдагы яшел бакчамны шундый яратам.

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