«Нигә Лилия белән безнеке түгел?»: Винарис Илъегетне «минеке» дип сөйләгәнгә ачуланганнар

Җырчы Винарис Илъегет социаль челтәрдәге дусларына үзенең өендә үсә торган гөлләрне күрсәтте. «Дуслар, мин фатирымдагы яшел бакчамны шундый яратам.
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