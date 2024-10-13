Остин выразил озабоченность из-за ударов ЦАХАЛ по позициям миротворцев в Ливане

Глава Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин провёл переговорный процесс со своим коллегой из Израиля Йоавом Галантом, обратив внимание на то, что Вашингтон недоволен тем, что Военно-воздушные силы Тель-Авива ударили по месту базирования миротворцев Организации Объединённых Наций на ливанской территории.