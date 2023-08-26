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Кубок мэра Москвы. «Витязь» против «Куньлуня», «Динамо» сыграет с «Амуром»

Кубок мэра Москвы «Витязь» – «Куньлунь» – 15:00  «Динамо» – «Амур» – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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