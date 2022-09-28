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Электронную "доску позора" убрали после жалоб студентов

Электронную "доску позора" убрали после жалоб студентов

Astana IT University – молодой казахстанский вуз. У него есть всё, что нужно юному университету, который очень хочет стать популярным: активные соцсети, смешной TikTok, востребованные программы для айтишников, модные локации вокруг кампусов и.

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