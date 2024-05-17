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Петербургский дневник

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Владимир Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине: видео

Владимир Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине: видео

Перед монументом разместилась рота почетного караула родов ВС КНР Второй день визита президента Владимира Путина в КНР начался с возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.

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