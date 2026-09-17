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В трех аэропортах Сибири проводят проверки из-за задержки рейсов

В трех аэропортах Сибири проводят проверки из-за задержки рейсов

Только в Новосибирск задержался прилет 14 воздушных суден В аэропортах Новосибирска, Омска и Кемерово организовали проверки из-за задержки рейсов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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