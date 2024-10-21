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Истребители Mirage 2000: почему о них много говорят и нужно ли бояться

Истребители Mirage 2000: почему о них много говорят и нужно ли бояться

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Истребители Mirage 2000, которые стоят на вооружении во Франции и в странах Персидского залива, – "достаточно серьезные", но они уступают российским самолетам четвертого и пятого поколения.

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