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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Uncharted и The Last of Us могут работать над новой игрой для портативной консол...

Авторы Uncharted и The Last of Us могут работать над новой игрой для портативной консол...

Авторы Uncharted и The Last of Us могут работать над новой игрой для портативной консоли PlayStationСтудия Naughty Dog, подарившая нам знаменитую приключенческую серию Uncharted и запоминающуюся дилогию The Last of Us, работает сразу над несколькими амбициозными проектами.

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