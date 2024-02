Авторы Uncharted и The Last of Us могут работать над новой игрой для портативной консол...

Авторы Uncharted и The Last of Us могут работать над новой игрой для портативной консоли PlayStationСтудия Naughty Dog, подарившая нам знаменитую приключенческую серию Uncharted и запоминающуюся дилогию The Last of Us, работает сразу над несколькими амбициозными проектами.