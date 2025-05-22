Политолог Данилин заявил о превращении западной демократии в диктатуру

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. На круглом столе Экспертного института социальных исследований по теме «Закат Европы: как на Западе попрощались с демократией» директор Центра политического анализа Павел Данилин указал на кризис демократических институтов на Западе.
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