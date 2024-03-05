Пентагон опроверг заявление главы МО Сингапура об использовании F-35 на Украине

В американском оборонном ведомстве дали комментарии для РИА Новости по поводу заявления министра обороны Сингапура касательно того, что истребители производства США F-35 применяются на украинской территорию с целью выявления позиций ВС РФ.
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