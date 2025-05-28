Белорусские РТК семейства «Адунок-М» РТК «Адунок-М200» с пулемётным боевым модулемБелорусская промышленность заинтересовалась темой робототехнических комплексов и разрабатывает такую технику.
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Белорусские РТК семейства «Адунок-М» РТК «Адунок-М200» с пулемётным боевым модулемБелорусская промышленность заинтересовалась темой робототехнических комплексов и разрабатывает такую технику.
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