22 августа 18.00 новоаннинцев приглашают на мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации 🇷🇺 «Один флаг – одна страна».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
22 августа 18.00 новоаннинцев приглашают на мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации 🇷🇺 «Один флаг – одна страна».