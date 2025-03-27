ВСУ проявляют неадекватную активность на границе с Россией, сообщил корреспонтент.Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что ситуация в Брянской области, особенно вблизи границы, становится сложной, если не сказать угрожающей.
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