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Военкор Сладков рассказал об осложнении ситуации в Брянской области

Военкор Сладков рассказал об осложнении ситуации в Брянской области

ВСУ проявляют неадекватную активность на границе с Россией, сообщил корреспонтент.Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что ситуация в Брянской области, особенно вблизи границы, становится сложной, если не сказать угрожающей.

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