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Царьград

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Командование ВСУ охватила истерика из-за приближения армии России к Ямполовке. Новости СВО 16 января

Командование ВСУ охватила истерика из-за приближения армии России к Ямполовке. Новости СВО 16 января

Украинские националисты и иностранные наёмники бегут со своих позиций на этом участке линии боевого соприкосновения.

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Комментарии
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Игорь Васиков
По данным чьей разведки?
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