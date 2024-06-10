Володин заявил, что Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть. Об этом у себя в Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги выборов в Европарламент (ЕП).
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