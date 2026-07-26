Михаил Фридман инициировал арбитраж с Нидерландами об экспроприации инвестиций. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные карточки дела, бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения 1989 г.