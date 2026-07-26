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Фридман инициировал арбитраж с Нидерландами об экспроприации инвестиций

Фридман инициировал арбитраж с Нидерландами об экспроприации инвестиций

Михаил Фридман инициировал арбитраж с Нидерландами об экспроприации инвестиций. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные карточки дела, бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения 1989 г.

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