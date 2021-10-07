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Новости китайского автотранспортного сектора на чистой энергии

1. Гонки на водородных автомобилях Michelin в Шанхае для CIIE Гоночный автомобиль от Michelin стоимостью 70 000 евро (82 131 доллар США) прибыл в Шанхай, чтобы стать одним из первых экспонатов 4-й Китайской международной выставки импорта в ноябре.

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