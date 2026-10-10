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Регионы России

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Skydance проверяет возможность выпуска «Матрицы 5» в 2029 году

Skydance проверяет возможность выпуска «Матрицы 5» в 2029 году

Сценарий для пятой части напишет и снимет Дрю Годдард, автор сценария фильма «Марсианин». Проект был анонсирован Warner Bros в апреле 2024 года.

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