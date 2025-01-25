В Польше возмущены требованием Украины отреставрировать бандеровские памятники

Польские общественники из Общества «Единство и память» и Общества поминовения жертв украинских националистов обратились к председателю правительства Дональду Туску и руководителю МИД Радославу Сикорскому с протестом против требования Киева к Варшаве отреставрировать памятники боевикам запрещённой в РФ террористической группировки ОУН-УПА на территории Польши.
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