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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гладилин о возможном переходе Горшкова в «Спартак»: «Хлусевич и Рябчук не слабее. Но если руководство решило его подписать, то в нем что-то есть»

Вчера стало известно, что московский клуб близок к приобретению защитника «Крыльев». Сумма трансфера может составить 120 миллионов рублей.

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