Член комитета бундестага по экономике и энергетике от немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что доказательства участия Украины в подрыве газопроводов «Северный поток» станут весомым аргументом для остановки поддержки Киева со стороны Берлина.