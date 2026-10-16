Член комитета бундестага по экономике и энергетике от немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что доказательства участия Украины в подрыве газопроводов «Северный поток» станут весомым аргументом для остановки поддержки Киева со стороны Берлина.
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