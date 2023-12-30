Самозанятые таксисты написали письмо премьер-министру

Объединение самозанятых России направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой освободить таксистов на личных автомобилях от требований по прохождению ежедневных технических и медицинских осмотров.
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