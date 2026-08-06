Художник из Мексики поселился в «однушке» в Ульяновске и назвал три причины такого выбора

Мексиканский художник Эммануэль Легаррета, ранее преподавший в Мадридской академии искусств, обосновался в однокомнатной квартире на окраине Железнодорожного района Ульяновска и стал известен в местной среде.
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