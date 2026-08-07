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Российские бойцы установили контроль над селом Анискино в Харьковской области

Российские бойцы установили контроль над селом Анискино в Харьковской области

ВС РФ в течение недели освободили и установили контроль над восемью населенными пунктами в зоне СВО, в том числе накануне – над Анискино Харьковской области.

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