Чтобы предотвратить дальнейшие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым и Севастополь, необходимо уничтожить Бескидский железнодорожный туннель в Карпатах - основную артерию снабжения ВСУ, по которой ранее уже наносились удары российской авиацией.