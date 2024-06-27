Чтобы предотвратить дальнейшие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым и Севастополь, необходимо уничтожить Бескидский железнодорожный туннель в Карпатах - основную артерию снабжения ВСУ, по которой ранее уже наносились удары российской авиацией.
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