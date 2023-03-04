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Экс-полковник США Дэвис заявил о болезненных последствиях для ВСУ после потери Бахмута

Экс-полковник США Дэвис заявил о болезненных последствиях для ВСУ после потери Бахмута

По данным 19FortyFive, экс-подполковник армии США Даниэль Дэвис обратил внимание, что после потери Бахмута, который ВСУ до сих пор удерживают ценой больших потерь, украинские военные столкнутся с недостаточной мощью своих войск для наступления.

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