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Цена нефти WTI поднялась выше 110 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года

Цена нефти WTI поднялась выше 110 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть подскакивают в среду утром более чем на 6%, при этом стоимость американской нефти WTI поднялась выше 110 долларов за баррель впервые почти за восемь с половиной лет, свидетельствуют данные торгов.

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