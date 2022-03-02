Цена нефти WTI поднялась выше 110 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть подскакивают в среду утром более чем на 6%, при этом стоимость американской нефти WTI поднялась выше 110 долларов за баррель впервые почти за восемь с половиной лет, свидетельствуют данные торгов.